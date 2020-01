Chiny: roboty rozwożą jedzenie do osób poddanych kwarantannie [WIDEO]

Liczba zakażonych koronawirusem 2019-nCoV wzrosła do blisko trzech tysięcy. Większość z tych przypadków odnotowano w Chinach, dlatego Państwo Środka zamknęło niektóre lotniska i wstrzymało transport publiczny w kilku miastach. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, osoby, które mogły zakazić się koronawirusem, poddawane są kwarantannie. Tak stało się m.in. w mieście Hangzhou w chińskiej prowincji Zhejiang. W 16-piętrowym budynku umieszczono ok. 200 pasażerów jednego lotu, którzy mogli mieć kontakt z wirusem.

REKLAMA

Koronawirus w Chinach. Osoby poddane kwarantannie odbierają jedzenie od robotów

Obsługa setek pacjentów poddanych kwarantannie wymaga dużych nakładów pracy, dlatego lekarzom i pielęgniarkom przychodzi z pomocą nowa technologia. W miejscach takich jak wspomniane centrum kwarantanny w Hangzhou Chińczycy wykorzystują roboty, które jeżdżą od drzwi do drzwi, rozwożąc jedzenie odizolowanym pasażerom. W ten sposób ogranicza się także możliwość transmisji wirusa z człowieka na człowieka.

Pasażerowie, których poddano kwarantannie, podróżowali jednym samolotem z osobami przemieszczającymi się z miasta Wuhan, które jest największym ogniskiem koronawirusa 2019-nCoV. Wirus ten rozprzestrzenił się już na terenie Azji Południowo-Wschodniej, dotarł także do Ameryki Północnej, Australii i Europy.

Koronawirus 2019-nCoV. Jakie są objawy?

Przypomnijmy, że osoby zakażone koronawirusem mają objawy podobne do zapalenia płuc (wysoka gorączka, kaszel, duszności, a także drgawki, bóle mięśni i katar). Wylęganie się koronawirusa 2019-nCoV może trwać do 14 dni. Udowodniono, że przenosi się on z człowieka na człowieka. Do tej pory odnotowano 81 zgonów spowodowanych tą chorobą.

>>> Miliony wirusów krążą nad naszymi głowami