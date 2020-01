Koronawirus 2019-nCoV - najważniejsze informacje. Jakie są jego objawy? Czy towary z Chin zakażają?

Z danych Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia wynika, że koronawirus 2019-nCoV spowodował śmierć 80 osób, a liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wrosła do blisko trzech tysięcy. Najwięcej przypadków zachorowań odnotowano na południowym wschodzie Azji (m.in. Chiny, Japonia, Korea Południowa, Wietnam), ale koronawirus 2019-nCoV obecny jest już także w USA, Australii oraz Europie. W Polsce nie odnotowano do tej pory przypadku zakażenia.

Koronawirus 2019-nCoV. Jakie są jego objawy? Jak można się zakażają?

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną. Z informacji publikowanych przez sanepid wynika, że główne objawy koronawirusa 2019-nCoV to wysoka gorączka, kaszel i duszności, a także dreszcze, bóle mięśniowe oraz katar. Okres wylęgania się choroby może trwać do 14 dni, ale najczęściej trwa on pięć-sześć dni.

Lekarze potwierdzili transmisję wirusa z człowieka na człowieka. Zakażać mogą również osoby, u których jeszcze nie zaobserwowano wymienionych wyżej objawów. Sanepid informuje, że według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

Komunikat GIS dla podróżnych

Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat dla osób podróżujących po Chinach i powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej. Turyści odwiedzający Państwo Środka powinni unikać miejsc publicznych i zatłoczonych, w tym targów i innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta. Powinni także przestrzegać zasad higieny rąk i higieny żywności. Osoby, które po powrocie z Chin lub krajów, w których odnotowany przypadku zakażenia, zaobserwują u siebie jakiekolwiek objawy przypominające symptomy koronawirusa 2019-nCoV, powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jak skutecznie myć ręce? Fot. Główny Inspektorat Sanitarny