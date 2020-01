Chiny. Koronawirus "wymknął się" z laboratorium w Wuhan? Mnożą się teorie dotyczące wybuchu epidemii

tytus.k pół godziny temu Oceniono 7 razy 3

Gdyby wymknął się wirus, byłby to raczej wirus juz istniejacy i badany w tym laboratorium. Owszem, jest mozliwość, ze pochodzi on z labu, ale wg mnie jest o wiele bardziej prawdopodobne, ze jest to kolejna mutacja koronawirusa odzwierzecego. Przecież co jakis czas pojawiaja sie one, a miastu Wuhan bardzo sprzyja zarazie: duża gęstosć zaludnienia, wielkie targi z róznymi zwierzętami...