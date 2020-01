Chiny. Jest już 80 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Rośnie liczba zarażonych

Pierwszym ogniskiem nowego koronawirusa jest miasto Wuhan w środkowych Chinach, jednak choroba ta zaczęła się rozprzestrzeniać w innych krajach ze względu na ruch turystyczny. Do tej pory zmarło 80 osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 769 nowych przypadków zachorowań.

Najwięcej potwierdzonych przypadków zachorowań odnotowano w Chinach, ale pojedyncze zaobserwowano także w Japonii, Tajlandii, Korei Południowej, Singapurze, Wietnamie, Malezji i Nepalu. Koronawirus dotarł także do Australii, USA, Kanady i Francji. Aktualizowane dane na temat oficjalnie potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zaznaczonych na mapie świata można zobaczyć TUTAJ.

Nowy koronawirus. Jakie są objawy choroby z Chin?

Nowy koronawirus przypomina zapalenie płuc. Głównymi objawami zachorowania jest wysoka gorączka, kaszel oraz duszności. Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że udowodniono przenoszenie się wirusa z człowieka na człowieka, ale według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

Do wszystkich oddziałów NFZ trafią wytyczne jak postępować z pacjentami, u których pojawią się objawy zarażenia koronawirusem. Wiadomo, że okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni, choć najczęściej trwa to pięć-sześć dni. Sanepid apeluje, aby podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka obserwowali swój stan zdrowia, a w razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących zakażenia koronawirusem, zgłosili się do lekarza.