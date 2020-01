Irak. Trzy rakiety uderzyły w kompleks ambasady USA w Bagdadzie. Zniszczona kantyna

baca56 5 godzin temu Oceniono 20 razy 14

Jest godzina 00,33, pierwsze 10 informacji o 鄉ierci (z ca造m szacunkiem) sport-celebryty i gdzie pomi璠zy tylko jedna wzmianka o ataku rakietowym na USA雟k ambasad. No to mo瞠 jeszcze troch sensacyjnych info o nowej rozbieranej sesji Kingi Rusin w obronie futrzak闚 i o nowych cyckach Dody!? Czytam Was, bo co mam czyta - re磨mow pras czy kur.wizj? Z przykro軼i stwierdzam, 瞠 niewiele si r騜nicie, je郵i idzie o zawarto嗆 informacyjn, rzetelno嗆 czy cho熲y tylko dobry smak.