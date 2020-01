Epidemia koronawirusa. Czechy planują ewakuację czworga obywateli. W Wuhan są też Polacy

maxthebrindle godzinę temu Oceniono 9 razy 9

Pół świata ewakuuje swoich obywateli, bo to miękkie cioty są... My zrobimy to lepiej - będziemy się za nich modlić. A że sprawa jest wag państwowej to modły poprowadzi wiadomy Ojdyr, zaś co łaska w tak ważnej intencji przekaże - jak zawsze - skarb państwa. Co łaska w tradycyjnej wysokości 20 do 60 milionów, się zobaczy...