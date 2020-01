Niderlandy po raz pierwszy przeprosiły za prześladowania Żydów w czasie II wojny światowej

mazzinl890 3 godziny temu Oceniono 21 razy 13

Premier Holandii po raz pierwszy przeprosił za prześladowania Żydów... i teraz już będzie przepraszać co tydzień, aż do końca świata.

I tylko te jebane Mongoły nie chcą przeprosić za to, że urżnęły pod Legnicą łeb Piasta.



A kiedy, ku... mać, żydziory przeproszą za wymyślenie RASIZMU, który trzyma i wyznacza ich narodowość? Za to, że zainfekowały swym żmijowym plemieniem cały świat Okcydentu stając się powodem takiej liczby nieszczęść, że nie da się ich wymienić?

KIEDY?