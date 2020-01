Epidemia koronawirusa. Przed kwarantanną z Wuhan wyjechało 5 mln osób. "Ulice opustoszałe"

hipo krater 2 godziny temu Oceniono 8 razy 6

W Polsce nie ma izolatek w szpitach i procedur epidemiologicznych. Już od kilku lat lekarze wzywają wladze do działania i nic takiego się nie zadziało, bo władza walczy ,ale tylko i wyłącznie o utrzymanie władzy i niszczenie swoich przeciwników.

Studenci, którzy wrócili z Chin,z ogniska epidemii , nie zostali odizolowani, tylko weszli do kolejnego samolotu z Wawy do Rzeszowa. To ,że nie mieli objawów i gorączki, nie znaczy ,ze już nie zarazali. Przerażające mieć takich ludzi, którzy tak lekcewaza zdrowie i życie swoich obywateli i to we wszystkich groźnych dla nas obszarach, również smogu, który zabija rocznie ponad 46 tyś.Polakow.