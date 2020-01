Koronawirus w Chinach. 56 milionów ludzi w 18 miastach objętych zakazem podróżowania

Jak podają światowe media, powołując się na oficjalne dane chińskich władz, w sumie w 18 miastach prowincji Hubei obowiązują obecnie restrykcyjne przepisy dotyczące podróżowania, które mają wpływ na życie 56 milionów ludzi. Reguły obejmują zamknięcie połączeń transportu publicznego oraz dostęp do autostrad w miastach.

W Pekinie i innych chińskich miastach władze odwołały wiele publicznych uroczystości i innych wydarzeń z okazji Nowego Roku Księżycowego, który przypada w sobotę.

Według chińskiej państwowej telewizji CCTV wstrzymane mają być wszystkie wycieczki grupowe, zarówno wewnątrz kraju, jak i te zagraniczne. Decyzję w tej sprawie podjął związek firm z branży turystycznej. Cześć wycieczek została już wstrzymana.

Epidemia koronawirusa w Chinach. Ewakuacja obywateli Francji i USA

Przebywający w Wuhan obywatele Francji mają być ewakuowani autobusami do miejscowości Changsha - podał hongkoński dziennik "South China Morning Post". Informacja o planowanej ewakuacji znalazła się na stronie francuskiego MSZ. Podobną operację przeprowadzą Stany Zjednoczone. Dziennik "The Wall Street Journal" podał, że z z Wuhan ewakuowanych zostanie około 1000 Amerykanów. Tymczasowo zamknięty zostanie amerykański konsulat w Wuhan.

Wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych zostaną ewakuowani specjalnym samolotem, który może zabrać na pokład jednorazowo 230 pasażerów. Na pokładzie maszyny znajdować się ma specjalnie przeszkolony personel medyczny. Amerykanie będą ewakuowani bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. Podobne negocjacje z chińskim MSZ w sprawie wydostania z Wuhan swoich obywateli prowadzą też inne kraje. Agencja RIA podała, że trwają rozmowy o ewakuacji z Wuhan obywateli Rosji.

MSZ: Polska monitoruje sytuację

Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, Polska monitoruje sytuację w związku z epidemią koronawirusa.

- Na lotniskach wprowadziliśmy dodatkowe procedury bezpieczeństwa, wprowadzona została tzw. karta lokalizacji, która wymaga od pasażerów przylatujących z tych zagrożonych rejonów świata, aby dodatkowych informacji udzielali. W razie potrzeby, gdybyśmy stwierdzili, że jest taka konieczność, to te osoby, które będą zdradzały objawy, będą kierowane do kwarantanny. Na tę chwilę chciałbym to bardzo podkreślić - nie mamy informacji, żeby na terytorium Polski istniało zagrożenie takim wirusem, choć oczywiście, ponieważ cały czas loty na tych trasach się odbywają, to ryzyko istnieje - wyjaśnił.

W Chinach koronawirusem z Wuhan zarażonych jest ponad 1300 osób. Do tej pory odnotowano 41 ofiar śmiertelnych. Zarażenia wirusem odnotowano też już m.in. we Francji, w Australii, Japonii, Malezji, Korei Południowej, Tajlandii, Hongkongu i na Tajwanie.