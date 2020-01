13 osób zginęło w prowincji Elazig, a kolejne 5 w sąsiedniej prowincji Malatya - poinformował minister zdrowia Fahrettin Koca. Wraz z innymi ministrami udał się on do poszkodowanego regionu, by nadzorować akcję ratunkową. Minister spraw wewnętrznych Suleyman Soylu poinformował, że ratownicy próbują dotrzeć do 30 osób uwięzionych pod gruzami.

Epicentrum wstrząsów znajdowało się w prowincji Elazig na wschodzie kraju, na głębokości 10 kilometrów. Miały magnitudę 6.8. W rejonie epicentrum zawaliły się budynki. Wstrząsy były też odczuwalne w sąsiednich krajach - Syrii, Iranie i Libanie.

Do trzęsienia ziemi doszło w słabo zaludnionym regionie. Oszacowanie skali zniszczeń może więc zająć dużo czasu.