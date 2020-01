Autorami alarmującego raportu są Jonathan M. Read, Jessica R.E. Bridgenz i Chris P. Jewell z Uniwersytetu w Lancaster, Derek A.T. Cummings z Uniwersytetu Florydy oraz Antonia Ho z Uniwersytetu w Glasgow.

REKLAMA

Alarmujące wnioski brytyjskich i amerykańskich epidemiologów

Na podstawie stworzonego przez siebie modelu epidemiologicznego naukowcy przekonują, że dotychczas zidentyfikowano jedynie pięć proc. faktycznych przypadków zarażenia koronawirusem w Wuhan, w którym doszło do wybuchu epidemii. Według raportu do 4 lutego w samym Wuhan zarażonych będzie 250 tys. osób.

Ponadto wirus będzie rozprzestrzeniać się do kolejnych miast coraz szybciej. Największych wybuchów choroby spodziewać należy się w Szanghaju, Pekinie, Kantonie, Chongqing i Chengdu. Według naukowców choroba rozprzestrzeni się do kolejnych krajów, przede wszystkim Tajlandii, Japonii, Tajwanu, Hong Kongu i Korei Południowej.

Według epidemiologów by choroba przestała się rozprzestrzeniać, konieczne byłoby zapobieżenie między 72 a 75 proc. zarażeń. Co więcej ograniczenia podróży są bardzo mało skuteczne: zredukowanie 99 proc. podróży z i do Wuhan zmniejszy rozprzestrzenianie się epidemii poza miasto o jedynie 24,9 proc.

Na zamieszczonej przez naukowców z Johns Hopkins University interaktywnej mapie zobaczyć można rozprzestrzenianie się choroby po kolejnych miastach Chin, jak również poza nimi.

Chiński koronawirus John Hopkins University

Czym jest chiński koronawirus?

Wirus dotychczas doprowadził do śmierci 26 osób, a lekarze odnotowali 830 przypadków zarażenia. Stwierdzono również przypadki zachorowań u osób powracających z Wuhan do innych chińskich prowincji oraz do innych krajów - Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, USA i Francji. Miasto Wuhan, w którym doszło do wybuchu epidemii, jest odizolowane od świata - nie działa w nim transport publiczny, zawieszone są także loty.

Chiński koronawirus dotarł do Europy. Potwierdzono dwa przypadki zarażenia we Francji>>>

Nowy koronawirus (oznaczany jako 2019-nCoV) powoduje objawy przypominające zapalenie płuc. Symptomy, które zaobserwowano u zakażonych osób, obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Wiadomo, że wirus ten może przenosić się z człowieka na człowieka, ale lekarze wciąż potrzebują informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.