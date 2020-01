Chiński koronawirus dotarł do Europy. Potwierdzono dwa zakażenia we Francji

Jak podaje Reuters, pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem wykryto w Bordeaux, a drugi niedaleko Paryża.

Koronawirus z Chin wciąż się rozprzestrzenia. Dotychczas doprowadził do śmierci 26 osób, a lekarze odnotowali 830 przypadków zakażenia wirusem. Stwierdzono również przypadki zachorowań u osób powracających z Wuhan do innych chińskich prowincji oraz do innych krajów - Tajlandii, Japonii, Korei Południowej i USA. Na chwilę obecną nie odnotowano przypadków zachorowań w Europie. Miasto Wuhan, w którym doszło do wybuchu epidemii, jest odizolowane od świata - nie działa w nim transport publiczny, zawieszone są także loty.

Czym jest chiński koronawirus?

Nowy koronawirus (oznaczany jako 2019-nCoV) powoduje objawy przypominające zapalenie płuc. Symptomy, które zaobserwowano u zakażonych osób, obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Wiadomo, że wirus ten może przenosić się z człowieka na człowieka, ale lekarze wciąż potrzebują informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

