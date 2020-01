Chiny. W ekspresowym tempie powstaje szpital dla zarażonych koronawirusem. Ma być gotowy w 10 dni

wlkp88 7 minut temu Oceniono 1 raz 1

U nas tydzień by czekali na Kleche az pokropi potem min 6mc przetarg ustawiony z wielkimi lizakami dla urzedników no i dla CBA jeszcze wieksze Lizaki i jeszcze dla Banasia Najwiekszy Lizak poźniej ci co nie dostali to kłody pod nogi od sanepidów po straż na koniec ten co wygrał by zbańczył czym zaczął następny by przyszedł przedsiębiorca zaczął by budować co drugi dzień kontrole a na koniec po 6 latach min była by komisja śledcza do sprawy budowy szpitala pacjenci już by leżeli 2m pod ziemia i znowu Ksiądz by zarobił ZUS by zaoszczędził i kto zarabia w Polsce Przedsiebiorca pewnie juz by na zawał zszedł urzędasy różnej maści Na których nie ma bata