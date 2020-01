Epidemia koronawirusa. Przerażające nagrania z Chin. "Ludzie mdleją na ulicach"

Chiny podejmują działania, które mają na celu ograniczenie transmisji nowego koronawirusa. Odwołano wszystkie loty z miasta Wuhan, które jest epicentrum epidemii, oraz wstrzymano tam cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Podobne środki ostrożności wprowadzono także w pobliskim mieście Huanggang. Pomimo tego publikowane w mediach społecznościowych materiały sugerują, że coraz więcej osób pada ofiarą choroby.

Niepokojące doniesienia w mediach społecznościowych

W chińskich i zachodnich mediach społecznościowych popularność zyskują hasła #Wuhan #WuhanPneumonia, #WuhanCoronavirus i #WuhanOutbreak.

"Ludzie padają na ulicach z powodu śmiertelnego wirusa. Bezradność..." - napisał popularny chiński artysta Badiucao.

Popularne w sieci jest również nagranie, na którym widać zakryte prześcieradłami zwłoki. Według głosu w nagraniu lekarze nie mają czasu, żeby się nimi zająć. Wideo zniknęło z kontrolowanego przez chiński rząd serwisu Weibo. Jego autentyczność potwierdził dziennikarz South China Morning Post Thomas Yau.

Związana z "The New York Times" i "Financial Times" reporterka Xie Qing zamieściła na Twitterze nagranie, na którym widać prawdopodobnie zarażonego koronawirusem pacjenta w osobliwej tubie.

Czym jest chiński koronawirus?

Nowy koronawirus (oznaczany jako 2019-nCoV) powoduje objawy przypominające zapalenie płuc. Symptomy, które zaobserwowano u zakażonych osób, obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Wiadomo, że wirus ten może przenosić się z człowieka na człowieka, ale lekarze wciąż potrzebują informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

Chiński Główny Inspektorat Sanitarny Informuje, że do 23 stycznia 2020 roku odnotowano 830 przypadków zakażenia nowym koronawirusem. Większość z nich w mieście Wutah w Chinach. Stwierdzono również przypadki zachorowań u osób powracających z Wuhan do innych chińskich prowincji oraz do innych krajów - Tajlandii, Japonii, Korei Południowej i USA. Na chwilę obecną nie odnotowano przypadków zachorowań w Europie.