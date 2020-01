Komisja Europejska wyraziła "głębokie zaniepokojenie" stanem praworządności w Polsce

13sw pół godziny temu Oceniono 14 razy 12

Nie ma co się głęboko niepokoić, tylko trzeba prać komuchów z PiS po mordach.



Albo się w Polsce przywróci rządy prawa, albo niech sobie idzie do unii z Rosją i Białorusią. Do Unii, zgodnie z Traktatem o UE, należeć mogą jedynie demokratyczne i praworządne kraje. Skoro Polska już taka nie jest, to trzeba ten nowotwór wyciąć i olać.



To zresztą będzie dobre dla Polaków, bo zniszczenie UE będzie oznaczało, że na całym kontynencie nie ma dla nas miejsca do życia, a odcięcie Polski pod dyktaturą PiS będzie oznaczało, że tylko w Polsce nie będzie się dało żyć, ale jeszcze będzie można gdzieś uciec.