USA: potężna eksplozja w Houston w Teksasie. Policja bada przyczyny

Jak podaje Reuters do eksplozji doszło około godziny 4:25 rano lokalnego czasu w piątek. Wybuch miał miejsce w północno-zachodniej części miasta Houston w Teksasie w Stanach Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone: duża eksplozja w Huston. Strażacy kontrolują wszystkie domy w okolicy

Mieszkańcy zgłosili wybicie szyb oraz drżenie ścian niektórych budynków. Jedna z osób trafiła do szpitala z problemami z widzeniem. Skutki wybuchu były odczuwalne w całym mieście.

Policja prosi w komunikatach, aby mieszkańcy omijali okolicę i nie wychodzili z domów, dopóki nie pojawią się pierwsi ratownicy. Jak podaje abc13.com strażacy mają kontrolować wszystkie domy znajdujące się nieopodal miejsca eksplozji. Z kolei policjanci blokują drogi dojazdowe do okolicy, gdzie doszło do wybuchu.

Eksplozja miała miejsce na terenie należącym do firmy Watson Grinding and Manufacturing, zajmującej się produkcją i skrawaniem. Właściciel obiektu powiedział w rozmowie z Eyewitness News, że eksplozja wywołana została najprawdopodobniej wybuchem zbiornika z propylenem, który jest niezwykle łatwopalnym gazem.