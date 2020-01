Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. Polityków było siedem razy więcej niż ocalałych

blski 27 minut temu Oceniono 1 raz 1

Niepamietajacy poprzednich obchodow wyzwolenia Auschwitz moga sie dziwic dlaczego maja miejsce w Jerozolimie a nie na teranie bylego obozu, glownie dlatego ze na 70 rocznice wyzwolenia nie zaproszono Putina. Wydawalo sie to co najmniej dziwne, ale wiekszosc Polakow byla zachwycona ta decyzja. Media tez wspominaly, ze to nie Rosjanie a Ukraincy wyzwolili oboz (rzeczywiscie jednostki ktore tam pierwsze dotarly byly czescia Frontu Ukrainskiego, tak to dziwnie Sowieci je nazwali). Propaganda spowodowala, ze nie tylko wielu (moze wiekszosc) uwaza, ze to Sowieci wywolali Wojne. Jesli chodzi o wyzwolenie polskeio narodu, to rzeczywiscie trudno to co nastapilo nazwac wyzwoleniem, ale nie ma zadnych watpliwosci, ze Sowieci uratowali nasz narod przed unicestwieniem (ktore to Niemcy nie tylko planowali, ale tez realizowali).