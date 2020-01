Jak podaje agencja Associated Press, w czwartek rano autobus szkolny, który wiózł 22 dzieci w wieku od 8 do 11 lat, wpadł w poślizg na oblodzonej brukowanej drodze i wjechał do rowu, przewracając się. Do zdarzenia doszlo w pobliżu miejscowości Berka, 260 km na południowy zachód od Berlina.

Wypadek spowodował „szok” w Berce

W wypadku zginęło dwoje dzieci. Pięcioro zostało poważnie rannych. Wszystkie dzieci zostały przewiezione do okolicznych szpitali. Obrażeń doznał również kierowca autokaru.

Kiedy dwoje dzieci umiera, świat na chwilę się zatrzymuje

- powiedział starosta Reinhard Krebs. Jak podaje Associated Press, na miejscu pracowały dziesiątki strażaków, policjantów, lekarzy i psychologów, aby pomóc w akcji ratowniczej.

Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier powiedział dziennikarzom, że wypadek wywołał „szok” w Berce. Dodał również, że szkoła zostanie otwarta już w piątek. Dzieciom i nauczycielom zostanie udzielona pomoc psychologiczna.

