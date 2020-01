Kuriozalny pomysł PFN. Mówi Stalin do Hitlera: Mamy taki dyskretny las koło Katynia

"Jeszcze nie wiem jest paru kandydatów xD" - pisze Hitler do Stalina w odpowiedzi na pytanie, który kraj zamierza zaatakować po zajęciu Austrii. "Nienawidzę ich! Trzeba ich zniszczyć!!! Pomożesz?"- rzuca Stalin, przekonując Führera do ataku na Polskę. Wygłupy chłopców z podstawówki? Nie, to oficjalna kampania Polskiej Fundacji Narodowej mająca na celu walkę z propagandą historyczną Rosji. Po około 30 minutach tweet został usunięty z oficjalnego konta PFN.

fot. Kampania PFN- TT/PFN Otwórz galerię (4)

