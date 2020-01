Duda o Światowym Forum Holokaustu: Zniekształcono historię polskiej walki z hitlerowskimi Niemcami

- Fundacja Mosze Kantora zniekształciła historię, pomijając udział naszych żołnierzy w walce z hitlerowskimi Niemcami. To okoliczność dla mnie bardzo smutna i potwierdza to moją decyzję o tym, że nie ma mnie w Yad Vashem - powiedział Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Davos. To komentarz do filmów pokazywanych podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie.

TT/Kancelaria Prezydenta

