Światowe Forum Holokaustu. O Polsce dwa razy. Pence: Naziści nadali polskiemu miastu niemiecką nazwę

W Yad Vashem w Jerozolimie odbyły się uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, w których wzięło udział ponad 40 przywódców i przedstawicieli krajów z całego świata. Zaproszenia na uroczystości nie przyjął Andrzej Duda, wskazując, że odmówiono mu możliwości zabrania głosu. Polskę reprezentował ambasador Polski w Izraelu, Marek Magierowski.

Światowe Forum Holokaustu. Pence o Polsce: Nadali polskiemu miastu niemiecką nazwę, chcąc wykorzenić polską kulturę

Na początku uroczystości pokazano film dokumentalny uwzględniający dawne i obecne przejawy antysemityzmu na świecie. Wśród przykładów znalazło się spalenie kukły Żyda przez Piotra Rybaka w 2015 r., później pokazano także ujęcie, na którym widać polskie flagi w otoczeniu rac z Marszu Niepodległości. Podczas obchodów w Yad Vashem głos zabrał prezydent Rosji, Władimir Putin, który w grudniu oskarżał Polskę o współudział w wybuchu II wojny światowej i o współpracę z Hitlerem. Podczas przemówienia w Jerozolimie prezydent Rosji nie powtórzył jednak agresywnej narracji. Ograniczył się do stwierdzenia, że "przestępstwo Holokaustu miało wspólników". - Obowiązkiem polityków jest bronienie pamięci ofiar. Jestem pewien, że obecni w tej sali są gotowi bronić prawdy i sprawiedliwości z nami - mówił. Jak dodał, "zagłada nie była skierowana tylko przeciwko Żydom, lecz także innym narodom". - Podludźmi zostali ogłoszeni także Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Polacy i przedstawiciele innych narodów słowiańskich - mówił.

Wiceprezydent USA Mike Pence uwzględnił w swoim wystąpieniu perspektywę Polski i opowiedział historię obozu w Oświęcimiu.

Naziści nadali polskiemu miastu niemiecką nazwę, chcąc wykorzenić polską kulturę. Gdy żołnierze otworzyli bramę obozu, znaleźli siedem tysięcy więźniów, setki tysięcy dokumentów świadczących o morderstwach. Przez pięć lat istnienia zginęło w Auschwitz milion istnień

- powiedział. - Miasto, w którym to się dokonało, to Oświęcim - doprecyzował. W dalszej części przemówienia skrytykował Iran.- Jest jeden kraj na świecie, który zaprzecza Holocaustowi i zagraża Izraelowi. Musimy mu stawić czoła. To Islamska Republika Iranu - dodał Pence.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas swojego przemówienia podkreślił, że świat musi zrobić wszystko, by ocalić świadectwo wydarzeń sprzed lat dla kolejnych pokoleń. - Chcę podziękować instytutowi Yad Vashem za zachowanie wszystkich tych nazwisk, wszystkich twarzy ocalałych, wszystkich ofiar Holakaustu. To nie jest tylko historia, którą można interpretować w taki czy w inny sposób. Nie, to jest sprawiedliwość - mówi prezydent Francji. - Antysemityzm to nie jest problem Żydów. To jest przede wszystkim problem innych. Musimy dbać o prawa człowieka, walczyć z antysemityzmem, ksenofobią i rasizmem, które się odradzają - podkreślał Macron.

Premier Izraela o "tyranach z Teheranu, którzy podporządkowują własny naród"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił, że choć 75 lat temu doszło do wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, to na początku II wojny światowej świat w "dużej mierze" odwrócił się od Żydów. Jak dodał, Izrael musi na zawsze pozostać "panem swojego losu".

- Dziś niebezpieczeństwa rasizmu, nienawistnych ideologii i antysemityzmu są lepiej rozumiane. Wielu uznaje prostą prawdę, że to, co zaczyna się od nienawiści wobec Żydów nie kończy się na nich. Reprezentowane tu rządy rozumieją, że zwalczanie antysemityzmu w każdej jego formie chroni także ich społeczeństwa - dodał.

Netanjahu w swoim wystąpieniu - podobnie jak Pence - uderzył w Iran. - Obawiam się, że jeszcze nie zobaczyliśmy jednolitego i stanowczego stanowiska wobec najbardziej antysemickiego reżimu na planecie. Reżimu, który otwarcie chce rozwijać broń nuklearną i unicestwić jedno jedyne państwo żydowskie. Izrael oddaje hołd prezydentowi Trumpowi i wiceprezydentowi Pence'owi za stawianie czoła tyranom z Teheranu, którzy podporządkowują sobie własny naród - podkreślił Benjamin Netanjahu.

Podczas Światowego Forum Holokaustu głos zabrał też prezydent Izraela Reuewn Riwlin. Jak podkreślił, spotkanie w Jerozolimie to znak, by pamiętać i nigdy nie zapomnieć o Holokauście. Zaapelował do przywódców ponad 40 państw zgromadzonych, by pamiętali o II wojnie światowej i o Zagładzie. - Jeśli nie będziemy pamiętać, historia może się powtórzyć - powiedział.