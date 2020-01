Putin w Jerozolimie: Wspólnicy nazistów okrucieństwem często prześcigali swych panów

bosman64 godzinę temu Oceniono 13 razy 9

"27 stycznia upłynie 75 lat od wyzwolenia Auschwitz. Był to obóz, do którego zapędzano ludzi ze wszystkich zakątków, gdzie zginęło wiele osób różnych narodowości - mówił Putin"



Djabel ubral sie w Ornat i ogonem na msze dzwoni… Jeszcze wszy w Brzezince nie zdazyly zglodniec a juz napelnili ten oboz nowymi wiezniami wylapanymi na calym slasku i okolicach bez zwracania uwagi czy to Polak czy kto inny. Wiezniow tych zagonili do rozbierania okolicznych zakladow przemyslowych i wysylania tego szabru na wschod. Oswiecim przejela Polska bezpieka a tak nawiasem mowiac Oswiecim jako oboz pod zarzadem UBecji przetrwal dluzej.