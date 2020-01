Izrael. Władimir Putin i Benjamin Netanjahu odsłonili pomnik ofiar oblężenia Leningradu

prokuraturarejonowa 16 minut temu 0

Gdyby nie pakt Ribbentrop - Mołotow nie byłoby Holocaustu. Hitler nie zaczął by II wojny światowej od ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku gdyby Stalin nie zagwarantował mu dostaw ropy z Rosji.



Bez wojny reżim Hitlera upadł by w połowie 1940 roku w wyniku zapaści gospodarczej. Rosjanie są odpowiedzialni za Holocaust na równi z Niemcami.