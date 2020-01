Szef MSZ Izraela powitał Putina na lotnisku. "Dzięki Armii Czerwonej moja matka przeżyła Auschwitz"

oloros11 godzinę temu Oceniono 13 razy 7

i nie ma co się tym dalej zajmować to proste Polska nie jest podmiotem polityki od ponad 200 lat od kiedy kapłani klęknęli przed Caryca i prosili o pomoc - tam się skończyła Polka jako podmiot - a Caryca na prośbę wysłała 100 000 armie która przez 200 lat już z Polski nie wyszła Polska będąc przedmiotem a nie podmiotem polityki zbiera takie wlasnie kwiatki jak ta konferencja w czasie której główna role będą grali Niemcy i Rosja - dwa bandyckie państwa które i Żydom i Polakom zgotowali taki właśnie los a teraz będą się wymądrzać , wpadać w zadumę i tak dalej - ohyda po prostu - i robią to w miejscu panieci - tam w ogóle nikt nie powinien mowic nic - słowa tylko obrażają tych umęczonych ludzi w niewyobrażalnej wręcz liczbie zakazać politykom w ogóle tam mówić - to oni i ich koledzy sa autorami tej zbrodni