Jerozolima. Zdenerwowany Macron wyprosił z bazyliki izraelskich policjantów. "Nie podoba mi się, co zrobiliście"

Jerozolima. Zdenerwowany Macron wyprosił z bazyliki izraelskich policjantów. "Szanujmy zasady"

- Nie podoba mi się, co zrobiliście na moich oczach. Proszę, wyjdźcie na zewnątrz - powiedział Emmanuel Macron do izraelskich policjantów, którzy weszli wcześniej do Bazyliki św. Anny w Jerozolimie. Prezydent uznał, że ich obecność to prowokacja i wyprosił ze świątyni, która należy do eksterytorialnych posiadłości Francji w Ziemi Świętej.

Fot. Oded Balilty / AP Photo Otwórz galerię (3)

