Włochy. 51-letnia Polka zamordowana w swoim mieszkaniu w Weronie

Jak podaje włoska agencja prasowa ANSA, 51-letnia Polka została zamordowana w swoim mieszkaniu w Weronie w nocy z niedzieli na poniedziałek.

REKLAMA

Do policjantów z Genui we wtorek rano zgłosił się jej znajomy. Jak informuje telewizja RAI, 41-letni Tunezyjczyk początkowo przyznał się jedynie do kłótni z kobietą, a potem dodał, że „prawdopodobnie ją zabił”. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem morderstwa.

Pierwsze badania wykazały uraz głowy kobiety. Trwa dochodzenie prowadzone przez prokuratury w Weronie i Genui.

>>> Nagranie z momentu zawalenia się mostu w Genui. Zobacz wideo: