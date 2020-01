"Times of Israel" ujawnił nieznany telegram polskich Żydów z 1939 r. z prośbą do brytyjskiego rządu

zdzisiek66 godzinę temu Oceniono 18 razy 14

Churchill zapłakał nad losem Żydów krokodylowymi łzami.

Przypomnę mało znaną tragedię statku "Sturma", załadowanego po burty kilkuset żydowskimi uchodźcami z Rumunii. W grudniu 1941 statek (a właściwie rzeczna barka do przewozu bydła), z trudem dopłynął do Bosforu. Turcy zapytali Wielką Brytanię, czy mają przepuścić Żydów do Palestyny. Zgadnijcie, co odpowiedzieli Brytyjczycy. To może chociaż dzieci (była ich na statku setka). A czy małe Żydki mają wizy do Palestyny? Nie? To niech zdychają, odpowiedzieli Brytyjczycy, oczywiście formułując to w języku dyplomatycznym.

Anglicy ich nie chcą, to my też nie, powiedzieli Turcy, odholowując statek z niesprawnym silnikiem, pełen umierających z głodu Żydów, na pełne morze.

24 lutego 1942 "Sturma" została zatopiona przez sowiecką łódź podwodną. Sowiecki dowódca, później odznaczony za ten bohaterski czyn, świetnie wiedział, co torpeduje. Przeżył jeden pasażer. Problem uchodźców się rozwiązał.

How convenience.