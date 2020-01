Andrzej Duda w "Financial Times": Władimir Putin rozpowszechnia kłamstwa historyczne

lupo57 przed chwilą 0

h

ttp://www.zydziwpolsce.edu.pl/panel10.html

W II RP niestety obecny był antysemityzm. Podaję kilka przykładów pochodzących z ówczesnych gazet:

Inowrocław dał Polsce przykład, jak należy zepchnąć Żydów do ghetta, nie czekając, aż zostanie ono czasowo ustalone. W Inowrocławiu odbyło się bowiem zebranie Stowarzyszenia właścicieli nieruchomości, na którym zapadła sensacyjna rezolucja następującej treści:

„Właściciele nieruchomości miasta Inowrocławia przyrzekają w granicach przysługujących im praw wyeksmitować wszystkich Żydów ze swoich domów i w przyszłości nie wydzierżawiać żadnych lokali Żydom. Wszyscy ci właściciele, którzy w przyszłości wynajęliby mieszkanie lub lokale Żydom, zostaną napiętnowani publicznie jako zdrajcy narodowych interesów polskich i zostaną wykluczeni ze Stowarzyszenia jako szkodnicy sprawy narodowej”

Usunięci z domów chrześcijańskich Żydzi będą zmuszeni skupić się w domach żydowskich. A gdy następnie w drodze naturalnej domy żydowskie zgrupują się razem, powstanie pierwsze w Polsce miejskie ghetto. Inowrocław wskazał całej Polsce, jak w drodze faktów dokonanych przygotować zmiany, które w przyszłej Wielkiej Polsce będą uregulowane ustawami.

„ABC”, 1937

Czy akcję walki z Żydami potrafi skutecznie przeprowadzić samo społeczeństwo? Wydaje się tutaj konieczna pomoc rządu. Od niego wiele zależy (…)

Nasuwa się myśl, czy z czasem nie będzie rzeczą konieczną wywłaszczenie żydowskich przedsiębiorstw, nieruchomości, fabryk itp. na rzecz państwa, jak ma to miejsce w Austrii i Niemczech. Nie jest bowiem zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej, by robotnik całe życie był nędzarzem, a Żyd – kapitalista czerpał niesprawiedliwe i nadmierne zyski, kosztem cudzego potu i krwi. Trzeba więc stale uświadamiać społeczeństwo o konieczności walki z niebezpieczeństwem żydowskim.

Dr R. Sz. z Krakowa, „Mały Dziennik”, 1939

Polska na razie nie pragnie osiągnąć suwerenności na żadnym z terytoriów kolonialnych. Chce natomiast umiejscowić część nadmiaru ludności żydowskiej na Madagaskarze oraz w Palestynie, osiągnąć pewien udział w międzynarodowym podziale surowców.

„ABC”, 1937

Israel Singer, sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów, powiedział: "Ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie pozwolimy (…) Będą słyszeli o tym od nas tak długo, jak Polska będzie istnieć. Jeżeli Polska nie spełni roszczeń Żydów, będzie „publicznie atakowana i upokarzana” na forum międzynarodowym."

