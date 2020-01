Rosja. Załoga samolotu pomyliła się i wylądowała na pasie startowym, który jest w budowie

wojtek45wawa 3 godziny temu Oceniono 6 razy 6

Od razu ruscy i bałaga.

Dawno temu leciałem AN-24 do Poznania. Podchodzimy sobie do lądowania, miło, gładko, biały dzień. Aż tu silniki na full i nos do góry.

Okazało się, że Pan Pilot podchodził do drogi kołowania z walcem drogowym na środku.