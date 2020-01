Wielka Brytania: znaleziono zwłoki 46-letniego Polaka. Policja zatrzymała trzy osoby

kixx p馧 godziny temu Oceniono 7 razy 5

To 瞠 najgorsze byd這 wyjecha這 z Polski ma swoje wady i zalety.

Np zaleta to fakt 瞠 w kraju sta這 si bezpieczniej, dresy na blokowiskach przesta造 straszy ludzi, wada to niestety fakt 瞠 te dresy przenios造 sw鎩 spos鏏 komunikacji z otoczeniem i robi z陰 opini wszystkim Polakom