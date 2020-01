Impeachment Donalda Trumpa. Republikanie zablokowali dostęp do dokumentów

Po tym, jak Izba Reprezentantów podjęła uchwałę o przesłaniu artykułów impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa do Senatu, we wtorek ruszyło postępowanie w izbie wyższej Kongresu USA. Posiedzenie prowadził prezes Sądu Najwyższego USA John Roberts.

Zgodnie z partyjnymi wytycznymi republikanie odrzucili wnioski zgłoszone przez lidera demokratów Chucka Schumera o wezwanie pod rygorem odpowiedzialności karnej do przekazania na potrzeby procesu nagrań i dokumentów z Białego Domu, Departamentu Obrony, Departamentu Stanu oraz Biura Zarządzania i Budżetu, związanych z kontaktami Donalda Trumpa z władzami Ukrainy.

Teoretycznie w wyniku procesu impeachmentu Donald Trump mógłby zostać usunięty z urzędu. Potrzeba do tego 67 głosów (na 100). Realnie to mało prawdopodobne, bo w Senacie, w przeciwieństwie do Izby Reprezentantów, większość - 53 senatorów - ma Partia Republikańska, z której ramienia Trump kandydował w wyborach prezydenckich. W Senacie zasiada poza tym 45 Demokratów i dwóch senatorów niezależnych.

>>> Jakie są zarzuty Demokratów wobec Trumpa? Wyjaśniamy o co chodzi z impeachmentem:

O co chodzi w impeachment Trumpa?

W końcówce grudnia Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został trzecim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych formalnie oskarżonym w procedurze impeachmentu. Głosami Demokratów Izba Reprezentantów postawiła mu dwa zarzuty - nadużycia władzy i obstrukcji parlamentarnego śledztwa.

W centrum dyskusji o impeachmencie Donalda Trumpa jest tzw. afera ukraińska. W mediach pojawiły się doniesienia, że Trump wywierał naciski na władze Ukrainy, w celu uzyskania osobistej politycznej korzyści. Prezydent USA miał szantażować Ukrainę wstrzymaniem pomocy wojskowej, by zmusić ją do wszczęcia śledztwa przeciw synowi byłego wiceprezydenta Joe Bidena, który jest jego politycznym rywalem.

W całej historii Stanów Zjednoczonych tylko prezydenci Andrew Johnson i Bill Clinton zostali formalnie oskarżeni w procedurze impeachmentu. Żaden z nich nie został usunięty z urzędu.