Rosyjscy szpiedzy szykowali akcję w Davos? Media: Zdradziło ich to, że udawali hydraulików, a żyli w luksusach

Dwa lata temu na drodze z Rawy Ruskiej do Lwowa, zostałem zatrzymany przez ukraińskie służby. Skontrolowali mi dokumenty i puścili dalej. Może nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że NIE zażądali żadnej łapówki. Z tego niepokojącego mnie wciąż powodu, od tamtego dnia, żyję w ciągłej niepewności, bo NIE WIEM o co im chodziło... :-)