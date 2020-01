Rośnie bilans ofiar koronawirusa w Chinach. Zmarły kolejne trzy osoby. Ponad 400 zakażonych

wiceherszt godzinę temu Oceniono 3 razy 1

I co by ci "dziennikarze" bez tego koronawirusa zrobili? Pewnie dalej pisaliby o księciu Harrym albo o sposobach malowania paznokci. Ale tak? Hulaj dusza. Chiny, miliard i trzysta milionów mieszkańców, w miastach ścisk taki, że pałeczki do ryżu się nie wsadzi. I do tego ta straszliwa epidemia! Hekatomba wręcz, 400 zachorowań i aż 3 kolejne zgony! Normalnie, czarna śmierć powraca.



Ale tak dla równowagi, weźcie może zagońcie kilku stażystów albo na przykład nawet cały dział "moda i styl" do przeszukiwania internetu i znajdźcie mi może dane, ilu ludzi ginie w Chinach na skutek zaniedbanego wągra na tyłku? Albo zwykłej, ale strasznie uporczywej sraczki? Tak uporczywej, jak gazeta.pI w wałkowaniu niektórych tematów? Bo mnie to nurtuje, sam nie mam czasu szukać, ale droga redakcja ma go pod dostatkiem, sądząc z jakości dostarczanego produktu...