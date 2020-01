Donald Trump w Davos, a w Waszyngtonie rusza impeachment. W Senacie pierwsze wystąpienia

Po tym, jak Izba Reprezentantów podjęła uchwałę o przesłaniu artykułów impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa do Senatu, ruszyło wreszcie postępowanie w izbie wyższej Kongresu USA.

Stany Zjednoczone. W Senacie rusza impeachment

Proces w Senacie był pierwszą okazją dla prawników Białego Domu, by odeprzeć zarzuty, które prezydentowi USA postawili Demokraci w Izbie Reprezentantów. Odpowiedź była bardzo stanowcza.

"Nigdy w historii naszego kraju prezydent nie był poddany takiej procedurze impeachmentu w Izbie Reprezentantów" - mówił prezydencki prawnik Pat Cippolone, zarzucając Demokratom manipulacje dowodami, poważne nieprawidłowości proceduralne.

Prawnicy Donalda Trumpa odpowiadają

"Jeśli popatrzymy na artykuły impeachmentu, to są one nie tylko absurdalne, ale i niebezpieczne" - argumentował Pat Cipollone. Równie ostro opozycję skrytykował zastępca rzecznika Białego Domu Hogan Gidley. "Demokraci są całkowicie śmieszni - nie mają argumentów, cała sprawa jest chwytem politycznym" - oświadczył Hogan Giddley, który towarzyszył prezydentowi Trumpowi podczas wizyty w Davos.

Teoretycznie w wyniku procesu impeachmentu Donald Trump mógłby zostać usunięty z urzędu. Potrzeba do tego 67 głosów (na 100). Realnie to mało prawdopodobne, bo w Senacie, w przeciwieństwie do Izby Reprezentantów, większość - 53 senatorów - ma Partia Republikańska, z której ramienia Trump kandydował w wyborach prezydenckich. W Senacie zasiada poza tym 45 Demokratów i dwóch senatorów niezależnych.

