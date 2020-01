Chiny. Epidemia koronowirusa z Wuhan się rozprzestrzenia. Nie żyje już co najmniej sześć osób

Narodowa Komisja Zdrowia powiedziała, że sześć osób zmarło, a 291 zostało zarażonych w Chinach nowym typem koronawirusa. Choroba została już stwierdzona poza granicami Chin, w sumie w czterech krajach i terytoriach. W regionie wprowadzono specjalne środki ostrożności, w tym kontrole temperatury ciała na dworcach i lotniskach. Wyprzedają się maseczki na twarz, a ludzie wzajemnie zachęcają się do dokładnego mycia rąk i pozostawania w domach.

Większość przypadków wirusa w Chinach stwierdzono w kilkunastomilionowym mieście Wuhan, a kilkadziesiąt m.in. w Pekinie, Szanghaju i południowej prowincji Guangdong. Wśród zakażonych w Wuhan jest kilkunastu pracowników medycznych. Pojedyncze przypadki pojawiły się w Tajlandii, Japonii i Korei Południowej, a także na Tajwanie. W związku z zagrożeniem badania temperatury przyjezdnych wprowadziły na lotniskach m.in. Australia, Japonia i USA. Najbliższy tydzień będzie okresem wzmożonych podróży w związku z przypadającym na koniec stycznia Chińskim Nowym Rokiem.

Pierwsze przypadki pod koniec ubiegłego miesiąca były związane z rynkiem owoców morza i sądzono, że zakażenie przechodzi od zwierząt do ludzi. Teraz wiadomo jednak, że wirusem można zakazić się od drugiej osoby. Wirusy z rodzaju koronawirus obejmują m.in. te, które wywołują zwykłe przeziębienie, ale też zapalenie płuc i oskrzeli. Niektóre z nich odpowiadają za bardzo poważne choroby, jak SARS - zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej.

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus zwołał na środę posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie koronawirusa. Zespół ma ocenić, czy istnieje zagrożenie dla światowego zdrowia publicznego i jakie wydać zalecenia. Podstawowe środki ostrożności obejmują dokładną higienę rąk, zakrywanie twarzy ręką podczas kichania, a gdy istnieje ryzyko zakażenia się od zwierząt - unikanie kontaktu z nimi i dokłada obróbka termiczna mięsa. Koronawirusy leczy się objawowo.

Możliwe ukrywanie prawdziwej skali problemu

Centrum Analiz Globalnych Chorób Zakaźnych londyńskiego Imperial College uważa, że liczba zakażonych w samym Wuhan może być znacznie wyższa i sięgać 1700 osób. Chińskie władze nie komentują tych doniesień. W chińskich mediach społecznościowych cenzurowane są nagrania pochodzące z targu owoców morza w mieście Wuhan. Na zdjęciach w mediach społecznościowych widać, że prócz owoców morza na targu sprzedawano dzikie zwierzęta.

Chiński dziennik Global Times apeluje do władz o ujawnianie wszelkich informacji dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa, aby nie dopuścić do sytuacji z 2003 roku, kiedy urzędnicy przez wiele tygodni starali się ukryć epidemię innego koronawirusa, SARS. Pierwsze przypadki choroby stwierdzano już pod koniec 2002 roku, jednak było to ukrywane przez chińskie władze. WHO powiadomiono dopiero po kilku miesiącach. To mogło przyczynić się do większego rozprzestrzenienia choroby. W czasie epidemii wirusem zaraziło się ponad osiem tys. osób, a zmarło prawie 800, większość z nich w Chinach.

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping zabrał głos w sprawie nowego koronawirusa i publicznie nakazał poszczególnym ministerstwom ujawnianie informacji na jego temat. Gabriel Leung, dziekan medycyny na Uniwersytecie w Hongkongu zwrócił uwagę na szybszą reakcję chińskich władz i ocenił, że w związku z podjęciem środków bezpieczeństwa sytuacja już jest inna niż w przypadku SARS. Według opisywanych przez niego modeli w najbliższym czasie będzie rosła liczba przypadków, ale z czasem epidemia będzie tracić na sile.

