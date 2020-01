Kolejna dymisja w maltańskim rządzie. To pokłosie zabójstwa dziennikarki Daphne Galizii

mmgazeta 2 godziny temu Oceniono 9 razy -5

Jak rozumiem PE nie martwi się o praworządność na Malcie. I słusznie, przecież to też "dojrzała demokracja" i "wyższa kultura prawna". Nie to co RP.

Słowem jak mawiali starzy Polacy: co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie! Tylko, że o tym nie uprzedzono nas, gdy odbywało się referendum o wstąpieniu Polski do UE!