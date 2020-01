Meksyk. Napad na autokar z polskimi turystami. Napastnicy zabrali pieniądze i dokumenty

pedro.666 4 godziny temu Oceniono 78 razy 38

To wszystko wina Balcerowicza, że ci Polacy tak się szlajają po całym świecie i kuszą lokalsów! Od 10-15 lat, gdzie nie pojadę, tam pełno Polaków! Na każdej jednej pieprzonej plaży, na każdym kontynencie: Meksyk, Indie, Indonezja, Egipt, Kenia, Zanzibar - całe Morze Śródziemne, całe Alpy - no po prostu wszędzie ci ubodzy, sfrustrowani nieudaną transformacją, spauperyzowani Polacy się kręcą i kompulsywnie z tej rozpaczy udają chyba Niemców, czy co? A za komuny było tak dobrze: raz na 5 lat na zakupy do NRD, maluchem wypchanym po sam dach. I komu to przeszkadzało??? A teraz jeszcze w Meksyku dali się okraść!!! Moim zdaniem Balcerowicz musi odejść, dość już tego upokorzenia, musimy wstać z kolan!!!