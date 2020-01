rudy.kocur pół godziny temu Oceniono 6 razy 6

Sachs dawno temu zmienił poglądy na antyneoliberalne i przepraszał Polaków za to, co nam zrobił (artykuł w Polityce z przełomu wieków, nie pamiętam numeru). To co nam zrobił opisane w: "Doktryna szoku", Naomi Klein, rozdz. 9, str. 207. i następne wydania polskiego.