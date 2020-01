Kanadyjska prowincja sparaliżowana przez potężne opady śniegu. Ludzie zostali zasypani w domach

demkel godzinę temu Oceniono 9 razy 3

Do wszystkich głupio-mądrych denialistów klimatycznych: zanim zaczniecie robić z siebie jeszcze większych kretynów niż w rzeczywistości jesteście, dowiedzie się czegoś wiecej na ten temat. Szczególnie polecam uwadze hasło "prąd strumieniowy", co go powoduje i co się dzieje gdy zanika.

Polecam blog "Nauka o klimacie"- poczytajcie, to nie będziecie robić z siebie błaznów.