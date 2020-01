List kongresmenów USA do Andrzeja Dudy ws. "ustawy kagańcowej". "To krok wstecz dla demokracji"

czytelnik.koneser 5 godzin temu Oceniono 28 razy 24

Problem dla Polski jest poważny, ponieważ z fanatykami religijnymi nie da się dyskutować na argumenty. W przypadku PiS-u, który obecnie niszczy nasz kraj, wygląda to następująco: jedyne uznawane przez tych ludzi prawo to tylko prawdy objawione a nie konstytucja czy inne ustawy, a tym bardziej umowy międzynarodowe i europejskie traktaty, a jedynym słusznym dla PiS-u sądem, który jest przez nich traktowany poważnie, to tylko Sąd Ostateczny. Dodatkowo ci ludzie wszędzie widzą tylko podstęp i postkomunę, zdradę i prześladowania. Zaczęli od smoleńskiego szaleństwa, o którym dzisiaj w ogóle nie wspominają, ponieważ te pierwsze szaleństwo jest zastępowane obecnie przez kolejne związane z ich chorym wyobrażeniem o wszechobecnej wszędzie rozrastającej się jak drożdże jakiejś wyimaginowanej postkomunie czy neokomunie? Kto dokładnie ją prezentuje i gdzie ta niby postkomuna się umiejscowiła tego nie wiedzą, ale dla niech generalnie jest wszędzie, czuć ją i słychać na każdym kroku, widać z lotu ptaka a nawet z kosmosu. Totalne polityczne szaleństwo. Rządzą nami ludzie z poważnymi problemami psychicznymi. Ich kredo życiowe to religijny stwórca, doktryny religijne i cała galanteria okołoreligijna. Tymczasem gdy ktoś stojący z boku powie, że każda religia to zwykłe brednie, które w XXI wieku powinny być obecne ale już tylko w muzeum albo ewentualnie w jakieś świątyni dla ostatnich żyjących na Ziemi religijnych dinozaurów, wpadają w religijny szał. Mszczą się, i obwiniają cały świat o jakąś zmowę przeciwko nim. I dlatego w tym swoim religijnym fanatyzmie doszli ostatnio nawet do takiego przekonania, że są ludźmi wybranymi a Polska jest Chrystusem Narodów. Człowiek stoi z boku i wciąż się dziwi, skąd w Polakach jest tyle szaleństwa, z czego ono wynika i kto je wznieca? Oczywiście, to żadna tajemnica, ponieważ tych ludzi widać każdego dnia w różnych mediach.