Berlin. Jest porozumienie w sprawie embarga na dostawy broni do Libii

mirrad67 godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Polska wiadomo że nic nie znaczy. Wasalstwo polskie widać w tym artykule. Najpierw wymienia sie prezydentow. Oczywiście kanclerz Niemiec, premierow a na końcu szefów dyomacji. No ale że jest to gość z reżimu ussej to wymienia się go przed prezydentami. Zwnujace poddaństwo!!!