Zestrzelenie samolotu w Iranie. Uroczystości żałobne ofiar tragedii z Ukrainy

Samolot z ciałami Ukraińców, którzy zginęli w wyniku zestrzelenia przez Iran ukraińskiego boeinga, ma wylądować na lotnisku Boryspol pod Kijowem po godzinie 10. Następnie odbędzie się tam uroczystość pożegnania zabitych, w której weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zestrzelenie samolotu w Iranie. Samolot z ciałami ofiar przyleci na Ukrainę

8 stycznia br. irańska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad Teheranem Boeinga 737-800 ukraińskich linii lotniczych. Samolot leciał z irańskiej stolicy do Kijowa. Zginęło 176 osób. Wśród ofiar jest 11 Ukraińców - dwie pasażerki i dziewięcioro członków załogi.

Władze w Teheranie przyznały się do zestrzelenia samolotu trzy dni po katastrofie. W sobotę irańskie władze zdecydowały o przekazaniu czarnych skrzynek do Kijowa. Wcześniej ukraińskie prośby były ignorowane.

Irańska Organizacja Lotnictwa Cywilnego poinformowała, że jej ekspertom nie udało się odczytać informacji zapisanych w czarnych skrzynkach, ponieważ są one bardzo uszkodzone. Zostaną przekazane na Ukrainę, dokąd przyjadą eksperci z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Francji. Jeżeli czarnych skrzynek nie uda się odczytać w Kijowie, trafią one do Francji.