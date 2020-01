Władimir Putin: Zamkniemy brudne usta polityków, którzy próbują przepisać historię

Jak podaje RIA Novosti, Władimir Putin spotkał się z weteranami i przedstawicielami organizacji patriotycznych w Petersburgu. Podczas wizyty prezydent Putin pochlebnie wypowiadał się na temat Światowego Forum Holocaustu, które 23 stycznia odbędzie się w Izraelu. Podkreślił, że wśród ofiar Holocaustu było bardzo wielu obywateli ZSRR. Ponadto prezydent Rosji zapowiedział utworzenie dużego kompleksu, który będzie zbierał dokumenty oraz materiały fotograficzne i filmowe dotyczące II wojny światowej.

Władimir Putin: Zamkniemy brudne usta polityków za granicą

- Zamkniemy brudne usta otwierane przez niektórych polityków za granicą, którzy próbują przepisać historię. Zamkniemy je prawdziwą informacją - powiedział. Jak stwierdził, chodzi o polityków, którzy próbują "wprowadzać w błąd i pomniejszać rolę naszych ojców i dziadków". - Bohaterów, którzy ginęli broniąc swojej ojczyzny i prawie całego świata przed brunatną zarazą - powiedział Putin.

W piątek Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji opublikowało skany dokumentów dotyczących m.in. wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy w 1945 roku. Zgodnie z oświadczeniem resortu w odtajnionych raportach znalazły się zapisy o "oddziałach Armii Krajowej, które unicestwiły pozostałych w mieście Żydów i Ukraińców". Do publikacji krytycznie odniósł się IPN, stwierdzając, że nie zawiera ona nowych istotnych informacji, a same dokumenty stworzył rosyjski "aparat represji i propagandy".

