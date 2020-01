Hiszpania. Zginął na miejscu, mimo że był dwa kilometry od wybuchu. Gigantyczna płyta spadła na jego blok

We wtorek w zakładzie petrochemicznym koło hiszpańskiej Tarragony w miejscowości La Canonja doszło do eksplozji 20-tonowego zbiornika z tlenkiem etylenu. Wskutek wybuchu zginęły trzy osoby: dwóch pracowników zakładu oraz mieszkaniec oddalonego o dwa kilometry osiedla. Ważący około 800 kilogramów metalowy element z powodu siły wybuchu przeleciał ten dystans i wpadł do mieszkania znajdującego się tuż nad lokalem zmarłego mężczyzny. 59-latek zginął na miejscu. Został zmiażdżony przez spadający gruz - informuje "El Pais". Ponadto w eksplozji rannych zostało siedem osób. Wszystkie pracowały w fabryce.

Hiszpania. Zginął na miejscu, mimo że był dwa kilometry od wybuchu fabryki

Na miejscu, jak podają katalońscy strażacy, przez całą noc pracowało 30 jednostek straży, które próbowały ugasić pożar spowodowany wybuchem. Udało się to dopiero w środę.

65-letnia Antonia Caballero sprzątała swój dom, kiedy doszło do eksplozji.

Myślałam, że zawaliły się drzwi frontowe budynku. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam płomienie

- powiedziała kobieta w rozmowie z agencją Associated Press.

Pożar był widoczny z odległości wielu kilometrów. W sieci pojawiły się nagrania mieszkańców pokazujące ogień i ogromny słup czarnego dymu wydobywającą się z obszaru zakładu.

