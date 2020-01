Zestrzelenie samolotu w Iranie. Kanada wypłaci po 25 tys. dol. rodzinom ofiar. "Potrzebują pomocy teraz"

Jak informuje portal Ottawa Matters, w piątek Justin Trudeau powiedział, że rodziny ofiar nie mogą czekać, aż dojdzie do międzynarodowego procesu kompensacyjnego. Poinformował, że każda z nich otrzyma 25 tys. dolarów, co będzie "pierwszym krokiem" na pokrycie kosztów pogrzebu i podróży.

REKLAMA

To natychmiastowa pomoc w zaspokojeniu pilnych potrzeb

- powiedział kanadyjski premier podczas konferencji prasowej. Dodał, że 20 rodzin poprosiło o sprowadzenie ciał bliskich z powrotem do Kanady na pochówek, jednak do piątku żadne z nich nie zostały przetransportowane.

Nie jest to rekompensata, której się spodziewamy i która powinna przyjść z Iranu we właściwym czasie, ale te rodziny potrzebują pomocy teraz

- wyjaśnił Justin Trudeau. Rząd federalny może wypłacić około 2,15 miliona dolarów dla rodzin 57 obywateli Kanady i 29 stałych mieszkańców, którzy zginęli w katastrofie ukraińskiego boeinga w Iranie. Premier Kanady podkreślił, że pieniądze zostaną wypłacone w najbliższych dniach.

Czarne skrzynki najprawdopodobniej zostaną wysłane do Francji

Kanadyjski minister spraw zagranicznych Francois-Philippe Champagne przedstawił wniosek o odszkodowanie podczas piątkowego spotkania ze swoim irańskim odpowiednikiem Javadem Zarifem w Omanie. Żądanie było jednym z pięciu, które ministrowie spraw zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Afganistanu i Ukrainy uzgodnili w czwartek w Londynie.

Międzynarodowy zespół śledczych, kierowany przez Iran, zgodnie z międzynarodowymi przepisami próbuje ustalić przyczyny zestrzelenia maszyny. Kanada stara się, aby jej eksperci mieli dostęp do czarnych skrzynek.

Francois-Philippe Champagne powiedział Zarifowi o potrzebie "przejrzystej analizy danych z czarnych skrzynek". Te uległy poważnemu uszkodzeniu podczas zestrzelenia. Prawdopodobnie, jak powiedział Trudeau, zostaną wysłane do specjalistycznego laboratorium we Francji w celu analizy. Premier Kanady dodał, że Francuzi zaoferowali już pomoc w tej sprawie. - Zachęcamy władze Iranu, by przyjęły tę propozycję - mówił w Ottawie. - Iran nie posiada dostatecznej wiedzy i nie dysponuje niezbędną technologią do szybkiego przeanalizowania zawartości rejestratorów - dodał.

Zestrzelenie ukraińskiego samolotu

Ukraiński samolot pasażerski typu Boeing 737 rozbił się w środę 8 stycznia krótko po starcie z lotniska Chomeiniego w Teheranie. Zginęły wszystkie 176 osoby znajdujące się na pokładzie: 167 pasażerów i dziewięcioro członków załogi. Wśród ofiar byli obywatele Iranu, Kanady, Ukrainy, a także Szwecji i Niemiec. Do zestrzelenia samolotu przyznał się Iran. Ukraińskie MSZ poinformowało, że zidentyfikowano ciała 11 ukraińskich ofiar.

>>> Premier Kanady: Dowody wskazują, że boeing ukraińskich linii lotniczych został zestrzelony. Zobacz wideo: