Zestrzelenie ukraińskiego samolotu. Irański MSZ apeluje o nieupolitycznianie katastrofy

dar61 5 godzin temu Oceniono 1 raz 1

Mniemać by można, że im samym, Irańczykom, nie wyszła polityczna prowokacja.

Albowiem lepiej by wyszło, gdyby USA jednak wykonały kontratak na Iran, a wtedy ów zwalony boeing byłby wpisany na konto USA i rozpętałaby się propagandowa hucpa.

Ale jeden z drugim śmiałek to nagrał i ujawnił czas, miejsce - i domyślną lokalizację startu obu śmiercionośnych dla boeinga rakiet.

Czy śmiałek z kamerą przeżyje proces wraz ze sprawcami ataku, to już inna para kaloszy...