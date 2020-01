Katastrofa samolotu w Iranie. Udało się zidentyfikować ciała części ofiar. "Wiele pytań"

Boeing 737 ukraińskich linii lotniczych został ósmego stycznia omyłkowo zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą. Zginęło 176 osób, głównie obywateli Iranu i Kanady.

Kijów poinformował, że zakończono identyfikację ukraińskich ofiar. To głównie załoga samolotu. Ich ciała mają 19 stycznia zostać sprowadzone do kraju.

Przedstawiciele krajów, których obywatele zginęli w samolocie - Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Kanady, Afganistanu i Szwecji - zażądali na spotkaniu w Londynie przejrzystego dochodzenia w sprawie śmierci pasażerów samolotu, wytoczenia procesu karnego konkretnym osobom odpowiedzialnym za tragedię, a także zadośćuczynienia dla członków rodzin ofiar.

Katastrofa samolotu w Iranie. Udało się zidentyfikować ciała ofiar

Kanadyjski minister spraw zagranicznych François-Philippe Champagne powiedział, że "świat nie spocznie", dopóki nie wyjaśni sprawy zestrzelenia samolotu pasażerskiego w Teheranie. Dodał, że społeczność międzynarodowa oczekuje odpowiedzi ze strony Iranu. - Wasze pytania i wiele pytań ze stawianych przez rodziny mogą jedynie doprowadzić do bardzo dokładnego, przejrzystego dochodzenia, które zostanie przeprowadzone - powiedział szef kanadyjskiej dyplomacji. Dodał, że sprawcom tragedii trzeba wytoczyć "przejrzysty i uczciwy proces sądowy, zgodny z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu i praw człowieka".

Wcześniej prezydent Iranu Hassan Rouhani zażądał wyjaśnień od przedstawicieli wojska w sprawie zestrzelenia samolotu pasażerskiego. Iran dopiero po trzech dniach przyznał, że doszło do omyłkowego zestrzelenia Boeinga 737-800. Wcześniej media i władze wprost zaprzeczały pojawiającym się zarzutom, że mogło dojść do zestrzelenia. Jak mówił Rouhani, z tragedii muszą zostać wyciągnięte wnioski. - Trzeba zrobić coś takiego, aby nasi ludzie i świat widzieli, że taki wypadek nigdy się już nie powtórzy - powiedział. Z kolei irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif twierdził, że ani on ani prezydent nie wiedzieli początkowo, że samolot został zestrzelony. W Iranie trwają pogrzeby tamtejszych ofiar katastrofy. W czasie jednej z uroczystości rodzina zmarłego podarła irańską flagę, która owinięta była trumna ich krewnego.