Słowacja. Nowe informacje ws. zabójstwa Jana Kuciaka. Oskarżony biznesmen miał zlecić śledzenie dziennikarza

Peter Toth jest kluczowym świadkiem w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka. W latach 90. był dziennikarzem śledczym, następnie podjął współpracę ze Słowacką Służbą Informacyjną (SIS) i został szefem służb specjalnych. To on przekazał policji dokumenty związane z oskarżonym w sprawie biznesmenem Marianem Kocznerem i powiedział służbom, że Koczner oraz jego znajoma Alena Zsuzsova planowali zabójstwo Jana Kuciaka - informuje "The Slovak Spectator".

Słowacja. Oskarżony o zlecenie zabójstwa biznesmen wysyłał podejrzane grypsy

Główna rozprawa w sprawie zabójstwa dziennikarza rozpoczęła się w poniedziałek. Peter Toth zeznawał w środę. Były szef SIS stwierdził, że Marian Koczner zlecił mu śledzenie 28 dziennikarzy, w tym Jana Kuciaka. Efektem tej współpracy były m.in fotografie Jana Kuciaka, które Toth przekazał Kocznerowi na nośniku pamięci USB. Później trafiły one w ręce osób, które pośredniczyły w zabójstwie. Z zeznań Petera Totha wynika, że Koczner miał powiedzieć, że jeśli zginie jeden z nieprzychylnych mu dziennikarzy, "reszta się wystraszy".

Toth przez lata był w bliskich relacjach z Kocznerem. W sądzie opowiedział, że biznesmen chciał wejść do polityki i założyć partię. W czerwcu 2018 został jednak aresztowany za fałszowanie weksli. Wówczas miał wysyłać do Totha grypsy, prosząc o nawiązanie kontaktu z jego znajomą. Koczner nie podał jej nazwiska, ale Toth domyślił się, że chodzi o Alenę Zsuzsovą. Po tym, jak Koczner złożył skargę konstytucyjną w sprawie swojego aresztowania, miał prosić w grypsie o interwencję u premiera Słowacji Roberta Fico. Peter Toth zeznał także, iż biznesmen zabiegał o zwolnienie z aresztu u sędziego sądu konstytucyjnego Mojmira Mamojki i prokuratora prokuratury specjalnej Duszana Kovaczika. Po zeznaniach Totha sędzia Mamojka zaprzeczył, by kiedykolwiek dostał taką prośbę od Mariana Kocznera - informuje portal newsnow.tasr.sk.

Zabójstwo Jana Kuciaka. Jeden z oskarżonych przyznał się do winy

Jan Kuciak i jego narzeczona Martina Kusznirova zginęli 21 lutego 2018 roku. W 2017 roku dziennikarz publikował artykuły dotyczące niejasnych interesów, które prowadził biznesmen Marian Koczner. W sprawie zabójstwa Kuciaka i Kusznirovej oskarżono cztery osoby - Kocznera, który miał zlecić zabójstwo, jego znajomą Alenę Zsuzsovą, która miała w nim pośredniczyć, a także byłego policjanta Tomasza Szabo oraz byłego wojskowego Miroslava Marczka, którzy mieli zabić Kuciaka. Marczek przyznał się do zarzucanych mu czynów.