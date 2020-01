Impeachment Trumpa. Izba Reprezentantów przekazała sprawę do Senatu

miriam_73 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Demsy się kompromitują od dawna, ale ten cyrk z impeachmentem to jest już szczyt. I ten wieczny obłęd w oczach Schiffa i skrzywiona morda Nadlera a do tego to ględzenie Pelosi, brrr.... Z tego co pamiętam, to w Senacie musi być większość 2/3 głosów, co jest dla Demsów nierealne do osiągnięcia, choćby dlatego że Republikanie mają większość w Senacie. Cały ten cyrk dzieje się dlatego, że Demsy mają na chwilę obecną coś ok 20 kandydatów jako kontrę dla Trumpa na wybory 2020 i zdają sobie doskonale sprawę z tego, że przerżną te wybory. Szukają więc każdego sposoby, żeby coś z tym zrobić.