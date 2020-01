Orban podkreśla, że dzietność ma dla Węgier "strategiczne znaczenie" i od dawna przekonuje, że odpowiedzią na kryzys demograficzny jest nie emigracja, ale prokreacja.

Węgry walczą z kryzysem demograficznym

Bezpłatne in vitro będzie dostępne na Węgrzech od 1 lutego. Nie jest jeszcze jasne, komu i na jakich zasadach będzie przysługiwać prawo do zabiegu. Premier zapewnia, że z czasem będzie on łatwo dostępny i nie będzie kolejek.

W grudniu 2019 roku węgierski rząd wykupił sześć prywatnych klinik leczenia bezpłodności: cztery w Budapeszcie, jedną w Szeged i jedną w Tapolce. Dzięki temu będzie miał kontrolę nad tym, co dzieje się z niewykorzystanymi zarodkami. Ponadto zabieg in vitro nie będzie opierać się na zasadach wolnorynkowych: rząd nie będzie wydawał pozwolenia na zakładanie nowych klinik, a w istniejących in vitro będzie bezpłatne.

Populacja Węgier zmniejsza się od czterech dekad. Odpowiada za to zarówno niski współczynnik dzietności (na poziomie 1,48), jak i emigracja zarobkowa do krajów Unii Europejskiej.

